Юрист Колосовский: организаторам сообщества "Не сущий свет" грозит до 6 лет тюрьмы

В России появилось сообщество, которое учит мужчин разводить женщин на интим за одну ночь, сообщили СМИ. При этом слушатели публикуют в Сети фото и видео секса с жертвами без их согласия. Что грозит за организацию подобных уроков и как женщинам не попасться на уловку, разбиралась Москва 24.

"Плевать, что говорит женщина"

В Сети появилось сообщество "Не сущий свет", которое зарабатывает на обучении мужчин манипулировать женщинами. Основной продукт проекта – курс "Покоритель Наташек" с ценником от 200 до 350 тысяч рублей, а в целом подобная деятельность приносит создателям 30 миллионов рублей за поток, утверждает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, суть курсов сводится к отработке скриптов: участников учат склонять девушек к сексу за один звонок или переписку. В инструкциях прямо прописаны советы заманивать женщин в квартиру, игнорировать отказы и даже опаивать их. Результатами "побед" делятся в закрытом канале – туда выкладывают фото и видео интимного характера, снятые без согласия женщин. Установить пострадавших сложно, так как многие даже не подозревают, что они были запечатлены в момент близости.

Общественник Александр Ковен описал в своих соцсетях типовую схему, по которой действуют участники. Сначала девушке присваивают необычное прозвище (например, Муравьиха или Сурикатиха), затем почти сразу спрашивают рост и вес. После этого разговор резко переводится в интимное русло – нередко в формате "блиц-опроса", чтобы у собеседницы не было времени подумать. Параллельно мужчина старается как можно быстрее назначить встречу: выманивает адрес, сразу дает свой и даже рассчитывает маршрут такси.





Александр Ковен общественник Говоришь, что вопрос неприличный, – это игнорируют. Так прописано в методичке. Ты ставишь границу, а он ее проигнорировал. Это их база – плевать, что говорит женщина. Он сам социализирует разговор, а виноватой в этом выставляет женщину.

В комментариях под публикациями общественника девушки отметили, что схема работает далеко не со всеми, но те, кто попался, рискуют серьезно пострадать.

"Уже после такого прозвища, как Муравьиха, я бы кинула такого в бан", "что с мужчинами не так? Девочки, милые, смотрите, с кем общаетесь, и шлите таких сразу", "малейший намек на тему секса в переписке – блок. Только так, это банальная расстановка границ и безопасность", – писали девушки.

Мужчины в комментариях тоже удивились, что подобные приемы вообще срабатывают, и вспоминают, как их блокировали сразу после приветствия.

Также общественники утверждают, что сообщество проводит конкурсы с денежными призами. Один из них – "Охота на мамонта": якобы 100 тысяч рублей получает участник, который переспит с самой полной девушкой. Помимо курсов, организаторы торгуют БАДами – преимущественно для потенции.

Создателем проекта, предположительно, является уроженец Одесской области, использующий псевдоним Павел Инаков, а соавтором – 23-летний Денис Никитин из Санкт-Петербурга. Реклама группы размещается ежедневно в 20 крупных телеграм-каналах: трехмесячная кампания такого объема стоит от 7 до 14,6 миллиона рублей, однако один поток курса окупает все расходы.

В то же время пользовательницы соцсетей начали самостоятельно вычислять участников сообщества и сообщать об их поведении работодателям. По их словам, несколько человек даже были уволены по этическим причинам.

Грозит срок?

Организаторы подобных курсов преподносят все как продажу техник манипуляции. Это этически нехорошо по отношению к женщинам, однако с точки зрения закона само по себе не наказуемо, отметил в разговоре с Москвой 24 юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский.

"Другое дело – задача завлечь женщину в квартиру и не выпускать ее. Реализация может перерасти в статью о незаконном лишении свободы (127 УК РФ), что рискует закончиться сроком до 2 лет. Любое ограничение, даже запирание человека на ключ, входит в это понятие", – уточнил он.



Если женщину напоили до беспамятства и совершили с ней сексуальные действия, это статья об изнасиловании с использованием беспомощного состояния (131 УК РФ), что наказывается лишением свободы до 6 лет, обратил внимание юрист.

"К сожалению, некоторые этого часто не понимают. Кроме того, с учетом публикаций видеороликов в Сети я усматриваю нарушение неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ), а это наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет", – рассказал эксперт.

Также, по его оценке, здесь можно усмотреть признаки организованной преступной группы, созданной для совершения тяжких преступлений.





Сергей Колосовский юрист, почетный адвокат РФ Например, изготовление порнографии, если какой-то из этих роликов будет иметь ее признаки, а ее распространение с использованием интернета уже относится к тяжким преступлениям (242 УК РФ). За такое грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В целом наказание в каждом из случаев может варьироваться в зависимости от деталей.

Однако в данном случае возбуждение уголовных дел невозможно без потерпевших. При этом все задумано так, что пострадавшие сами порой не заинтересованы в огласке и будут избегать обращения в правоохранительные органы, пояснил Колосовский.



"Пострадавшие имеют право на возмещение морального вреда, причем неплохие перспективы выиграть дело. Но сумма возмещения может быть копеечной", – пояснил юрист.

Как противостоять?

Женщине стоит насторожиться, если мужчина демонстрирует огромную вовлеченность и заинтересованность еще до встречи или с ее первых минут, поделилась в беседе с Москвой 24 семейный психолог Яна Катаева.

"Особенно тревожно, если он дает понять, что она чрезвычайно особенная и что так, как к ней, его ни к кому не тянуло. Это создает ощущение исключительности и снижает критичность восприятия", – рассказала она.



Еще один сигнал – мужчина находит сильные аргументы, почему интим должен произойти именно сейчас. Настойчивость в этом вопросе – признак того, что границы человека для него неважны.





Яна Катаева семейный психолог Главное правило безопасности – назначать первые свидания только в общественных местах. Не соглашаться на квартиру или отель, не приглашать домой на "кофе" после первых свиданий. Это базовые меры, которые позволяют сохранить контроль над ситуацией.

Также можно обезопасить себя, если сближаться постепенно и не соглашаться на секс на первых свиданиях. Полезно задавать вопросы про прошлые отношения и слушать, как мужчина отзывается о бывших партнершах, насколько уважительно о них говорит.

"Это показывает его отношение к женщинам в целом. Можно также спрашивать его мнение о различных ситуациях развития отношений, которые произошли у знакомых, или о гипотетических случаях", – уточнила Катаева.



Она назвала алгоритм, по которому чаще всего ведет себя мужчина, намеренный добиться сексуального контакта за одно-два свидания. Сначала он будет интересоваться, раскрываться, вызывать эмоции, казаться очень искренним и невероятно влюбленным. Затем водить женщину по разным местам, что способствует сближению и более интенсивному проживанию совместного опыта.

"Далее – трогать, плавно переходя от социально допустимых прикосновений к более интимным. И наконец начнет говорить о сексе, чтобы девушка о нем думала, в голове у нее крутились картинки и автоматически ассоциировались с ним. Этот интенсивный эмоциональный опыт создает в женщине интерес, влюбленность, доверие, возбуждение. Самоконтроль притупляется, и она становится жертвой сексуального потребителя", – сказала психолог.



Единственный действенный способ избежать этого сценария – самостоятельно управлять скоростью сближения, останавливать, когда действия становятся подозрительными или некомфортными, и внимательно следить за реакцией спутника.





Яна Катаева семейный психолог Если мужчина не принимает с понимаем и уважением отказ зайти к нему или пригласить к себе, отказ в поцелуе или объятиях, а продолжает настаивать, стоит твердо и четко обозначить, что вам это не подходит. Если после этого он снова пытается подвинуть ваши границы, прощайтесь.

Катаева напомнила, что хорошие отношения в целом возможны только там, где уважаются границы обоих. Однако женщины часто стараются быть милыми и не создавать неудобных моментов. В таком случае стоит тренироваться замечать внутренний дискомфорт и давать себе право на твердое "нет", резюмировала специалист.

