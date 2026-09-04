Психолог Самбурский назвал скандальную героиню GTA VI Люсию "предохранителем от измен"

Вокруг GTA VI разгорелся скандал: девушки заподозрили своих парней в потенциальной неверности из-за анонсированного романа между главными героями. О чем спорят фанаты и можно ли считать такое поведение в игре изменой, расскажет Москва 24.

Виртуальная измена

Фото: tiktok.com/blairbishopp; mysteriousjulia; hopeyoufindyourdad

Очередной скандал разгорелся вокруг GTA VI, выход которой запланирован на 19 ноября. Девушки во всем мире заподозрили своих парней в потенциальной неверности из-за анонсированных разработчиком романтических отношений между главными героями – Джейсоном и Люсией.

В компании пояснили, что пользователь сможет влиять на развитие их романа: герои смогут ходить на свидания, обмениваться сообщениями, держаться за руки и вместе проводить время, параллельно совершая преступления.

Именно это вызвало бурю в TikTok. В многочисленных роликах девушки высказывали возмущение: одна заявила, что ее жених ни в коем случае не будет играть в GTA VI, если потребуется поддерживать отношения с Люсией. Другие всерьез обсуждали, можно ли считать роман с игровым персонажем нарушением границ в реальных отношениях.





одна из пользовательниц Он может переписываться с ней, ходить на свидания, заниматься с ней сексом. Ходить в стриптиз-клуб. Не позволяйте своему парню или тем более мужу играть в это.

На форумах и в комментариях к роликам к этому всплеску эмоций отнеслись скептически. Многие предположили, что видео созданы ради просмотров. Другие напомнили, что романтические линии не новинка: они есть в Baldur’s Gate 3, Mass Effect, Dragon Age и The Sims.

Причем в большинстве игр романтическую линию можно вести от лица как мужчины, так и женщины. Также пользователи отметили, что существует целый жанр "симуляторов свиданий", где построение отношений – основная цель, и многие из них ориентированы именно на женскую аудиторию.

Создатели игры при этом уже предусмотрели возможность полностью отказаться от романтической линии. Джейсон и Люсия в любом случае останутся партнерами по преступным делам, независимо от решений игрока. Их отношения могут развиваться по-разному, и именно пользователь выбирает, насколько глубоко в них погружаться.

До этого в Сети разгорелся скандал вокруг шуточного "контракта", который зарубежный фанат игры заключил со своей возлюбленной. Опубликованное соглашение обязывает девушку не отвлекать парня от прохождения заданий в GTA с 19 по 29 ноября 2026 года, не жаловаться на долгие сессии, не просить помочь по дому и не мешать исследованию игрового мира. При этом в документе есть пункт: если девушка оплатит покупку игры, она получит право отменить одно из правил.

Причины беспокойства

Автоматически считать взаимодействие с персонажем в игре изменой некорректно, уверена нейропсихолог Елена Гроза.

"Измена – это нарушение договоренностей в конкретной паре: для одних людей романтическая линия в игре будет просто частью сюжета, как просмотр фильма, а для других – болезненным триггером, особенно если в отношениях уже есть недоверие, опыт обмана или дефицит внимания", – отметила она в разговоре с Москвой 24.





Елена Гроза нейропсихолог Ревность к виртуальному персонажу часто говорит о тревоге в отношениях. Человек может думать: "Если ему интересно это, значит, ему не хватает меня". Хотя на самом деле игрок просто проходит сюжет и не вкладывает в него романтического смысла. Мозг любит драму, особенно когда не хватает ясности.

По ее словам, в первую очередь в паре стоит спокойно обсудить, что считается флиртом, а что – нарушением границ, как относиться к романтическому контенту в играх, фильмах и переписках.

"Можно договориться, что игра – это сюжет и развлечение, но, если кому-то неприятны определенные действия, партнер не обесценивает это, а объясняет свою позицию", – уточнила Гроза.

Желательно обговорить это до того, как "игрушечная" Люсия станет "третьей лишней". Потому что в хороших отношениях важно не запрещать, а договариваться, не обесценивать чувства друг друга, а искать общий язык и уважать личное пространство.

Не конкурентка, а союзница

Фото: Rockstar Games

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 обратил внимание на то, что ни один человек, даже в браке, не обязан закрывать потребности другого на 100%.





Станислав Самбурский клинический психолог У людей разные либидо, фантазии, интерес к играм, к романтике. Несовпадение сексуального желания, особенно в длительных отношениях и примерно в одном возрасте, – это очень распространенное явление. Поэтому важно учиться принимать различия и оставлять место для индивидуальных потребностей.

В этой виртуальной героине можно видеть конкурентку, но эксперт посоветовал смотреть на нее скорее как на "предохранитель от измен". Ведь если одному человеку хочется больше романтики или определенных сценариев, а второму это неинтересно, не обязательно тащить партнера туда, куда он не хочет.

"Часть потребностей можно удовлетворить через фантазии – и это психологически удобный способ сохранить отношения, недополучая что-то внутри пары, но не разрывая их и не ища нового партнера. Значение индивидуального эротического контента в парах различно, и не надо сводить все к тому, что один просмотр что-то разрушит", – добавил Самбурский.

Не стоит отнимать у человека то, чем он заполняет свою потребность, предупредил эксперт.

"Это ведет к раздражению, давлению и сексу "из супружеского долга", а не из желания. Ревность к виртуальной женщине – это не про любовь, а про плохую переносимость одиночества, про тревогу, что часть жизни партнера проходит без твоего участия. Взрослые отношения предполагают личное пространство, которое не принадлежит паре целиком", – уточнил он.

Кроме того, ряд исследований показывает, что проблемы в парах возникают из-за несовпадения в том, что для одного нормально, а для другого – предательство. Отношения сохраняются, когда партнеры не заставляют друг друга быть и поваром, и любовницей, и лучшим другом одновременно. Если один удовлетворяет потребности другого на 80% – это прекрасно, остальные 20% можно добить фантазиями, заключил Самбурский.