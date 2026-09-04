Глава МИД Украины Сибига рассказал, как жил с Зеленским в бункере

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia рассказал, что провел 1,5 года в подземном укрытии вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, он с самого начала был рядом с президентом и все это время пребывал в бункере на глубине не менее ста метров. Других сведений Сибига не сообщил.

В феврале 2026 года Зеленский признался, что на протяжении двух лет скрывался в бункере на Банковской улице, расположенном в центре Киева. Убежище состоит из длинных подземных коридоров с комнатами, у которых размещены таблички с надписями "Руководство кабмина" и "Аппарат Верховной рады".

По словам главы Украины, с ним прятались его команда и правительство, а также в бункере проводились совещания с военными.

