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04 сентября, 17:28

Политика

Мэр Шанхая Гун Чжэн ушел в отставку

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Мэр Шанхая Гун Чжэн, возглавлявший город с 2020 года, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном городским правительством.

Постоянный комитет городского собрания народных представителей 16-го созыва на 33-м заседании удовлетворил его просьбу. Причины отставки Гун Чжэна не раскрываются.

Заместителем мэра и исполняющим обязанности мэра назначен Чжу Чжунмин. С 2024 года он занимал должность замсекретаря горкома Компартии Китая в Шанхае.

Ранее министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку из-за студенческих протестов после утечки экзаменационных материалов. Медицинские экзамены в стране были перенесены с мая на июнь после того, как задания утекли в Сеть. Протестующие возложили на Прадхана ответственность за произошедшее.

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