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04 сентября, 17:00

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Нарколог Холдин призвал не покупать ребенку "детское шампанское"

Нарколог призвал не покупать ребенку "детское шампанское"

Фото: depositphotos/belchonock

В формировании привычек у детей большую роль играет пример взрослых, поэтому нужно показывать им, что семейные застолья могут проходить без алкоголя и напитков, стилизованных под него. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога ведомства Виталия Холдина.

По словам Холдина, если ребенок с раннего возраста наблюдает за употреблением спиртного за семейным столом и получает напитки, имитирующие взрослые, в дальнейшем родителям будет труднее донести до него, почему алкоголь может представлять опасность. Именно поэтому важно прививать здоровые семейные традиции с детства.

Нарколог отметил, что привычки, приобретенные в семье, могут помочь ребенку справляться со стрессом здоровыми способами без химической стимуляции. В частности, важно позволять ему испытывать и проговаривать негативные эмоции – гнев, усталость, грусть, тревогу, а не подавлять их.

Кроме того, пользу приносит и совместная физическая активность. Занятия спортом помогают снизить напряжение и улучшить настроение. Также эксперт отметил значимость правильного режима сна и бодрствования, который создает необходимую для нервной системы опору.

В профилактике зависимого поведения важны не столько запреты и нотации, сколько ежедневный пример родителей и семейные правила, подчеркнул нарколог. Вместе с тем в министерстве напомнили, что сейчас в Подмосковье проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей.

Ранее в Госдуме призвали ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах. Речь идет, к примеру, о газированных напитках, которые представлены в виде шампанского, а также о конфетах в форме бутылок элитного алкоголя.

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