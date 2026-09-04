Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько грузовиков и легковой автомобиль столкнулись на 8-м километре МКАД в районе съезда на Рязанский проспект, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Сейчас в районе ДТП движение затруднено на 7 километров. В ведомстве призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.

На месте работают оперативные службы города. Уточняется информация о пострадавших, а также все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на улице Борисовские Пруды в районе дома 18, корпуса 1, на юге Москвы произошла авария с участием поливальной машины и автобуса коммерческого перевозчика. В результате никто не пострадал. В отношении перевозчика проведут служебную проверку.

