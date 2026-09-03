03 сентября, 21:38Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
Фото: depositphotos/svedoliver
Авария с участием четырех автомобилей произошла в районе дома 150 на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
На место ДТП прибыли оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.
В связи с аварией движение в сторону области затруднено на 2,8 километра. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.
Ранее в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева водитель маршрутного такси проехал на красный свет и сбил пятерых пешеходов на зебре. Одна женщина погибла на месте, остальные госпитализированы.
Позднее виновника задержали, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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