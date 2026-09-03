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03 сентября, 21:38

Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария с участием четырех автомобилей произошла в районе дома 150 на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На место ДТП прибыли оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

В связи с аварией движение в сторону области затруднено на 2,8 километра. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева водитель маршрутного такси проехал на красный свет и сбил пятерых пешеходов на зебре. Одна женщина погибла на месте, остальные госпитализированы.

Позднее виновника задержали, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на Минской улице в Москве

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