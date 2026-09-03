Футболист "Динамо" Сергеев повторил рекорд по количеству голов в Кубке России

Фото: ТАСС/Екатерина Мещерякова

Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев забил 24-й гол в Кубке России, повторив достижение Александра Соболева и Олега Веретенникова. Об этом сообщает ТАСС.

Сергеев отличился в концовке первого тайма матча третьего тура группового этапа "пути Российской Премьер-лиги" Кубка России против грозненского "Ахмата". Этот гол стал для него 24-м в турнире.

Нападающий петербургского "Зенита" Соболев оформил дубль в игре с махачкалинским "Динамо" и также довел свой счет до 24 голов, повторив рекорд Веретенникова.

Таким образом, Сергеев и Соболев сравнялись с Веретенниковым по числу голов в Кубке России. Все трое теперь имеют по 24 мяча.

Ранее петербургский "Зенит" победил махачкалинское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской Премьер-лиги" Кубка России по футболу. Счет составил 3:0. Голы забили Соболев (11-я и 38-я минуты) и Александр Ерохин (85).

