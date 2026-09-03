Туман с видимостью до 200 метров ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман с видимостью 200–700 метров накроет Москву. Об этом предупредило столичное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, туман ожидается с 23:00 3 сентября до 09:00 4 сентября.

На фоне этого МЧС призвало снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и не оставлять детей без присмотра. Кроме того, горожанам рекомендовано быть внимательными и осторожными.

Кроме того, 4 сентября в Москве опустится атмосферное давление. Оно составит 742 миллиметра ртутного столба. При этом предстоящая ночь в столице будет прохладной. В центре города столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов.

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, в Москве ожидается резкое вторжение осени: столбики термометров опустятся до 14–17 градусов. Порывы ветра достигнут 13–18 метров в секунду. На каждый квадратный метр земли прольется до 23–28 литров дождевой воды.

