Стивен Сигал прокомментировал слова Владимира Путина о "лучшем посланце мира"

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Американский актер и режиссер Стивен Сигал в беседе с ИС "Вести" поделился отношением к идее стать "посланцем мира".

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Режиссер в этот момент находился в зале и был встречен аплодисментами.

Реагируя на вопрос журналистов о "посланце мира", Сигал напомнил, что уже имеет статус специального представителя МИД России по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.

Ранее Сигал заявлял о своих планах продолжать жить и работать в России. По его словам, главным достоинством россиян является единство и взаимопомощь. Он благодарен за то, что может быть частью российского общества.

В 2025 году режиссер вместе со своим сыном Домиником открыл бизнес в России. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Хикари" занимается консультированием в сфере коммерческой деятельности и управления.

