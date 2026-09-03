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03 сентября, 08:58

Шоу-бизнес

Американский актер Стивен Сигал прибыл на пленарное заседание ВЭФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Американский актер Стивен Сигал приехал в качестве гостя на пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

Это заседание является главным событием ВЭФ. В нем поучаствуют Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со.

Ранее лидеры России и Индонезии встретились в формате рабочего завтрака на полях форума. Путин отметил, что Индонезия является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Страны, по его словам, связывают дружеские узы на протяжении многих лет.

ВЭФ продлится до 4 сентября. Форум проводится с 2015 года в соответствии с указом президента РФ.

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