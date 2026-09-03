Москва выстроила многоуровневую систему поддержки семей на всех этапах

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице действует комплексная экосистема помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Она включает 22 учреждения, среди которых 13 семейных центров, ресурсный центр "Отрадное", кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры и 5 особых семейных центров для детей с особенностями развития, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты работают более чем по 80 адресам. Поддержка носит комплексный характер: сотрудники семейных центров помогают разобраться с причинами кризиса, наладить общение между близкими и восстановить доверие. Семьям доступны индивидуальные и семейные психологические консультации, юридическая и социальная помощь. Работа ведется как с родителями, так и с детьми.

Отдельное направление – семейная медиация. Ее задача – помочь близким наладить диалог и разрешить спорные ситуации. Если сохранить семью не удается, медиаторы содействуют мирному расторжению брака без долгих судебных разбирательств. Прием ведется во всех округах, и в 7 из 10 случаев сторонам удается прийти к компромиссу. Москва стала первым регионом России, внедрившим механизм медиации в городскую систему социальной поддержки, сейчас этот опыт распространяется на другие субъекты страны.

Особое внимание уделяется устройству детей-сирот. Сегодня около 95% ребят – примерно 16 тысяч – воспитываются в приемных семьях, и лишь 5% остаются в учреждениях. Чтобы помочь им найти родителей, московская опека запустила проект "Каждому ребенку – своя семья". Его суть – в одновременной подготовке и детей, и будущих родителей: специалисты сопоставляют потребности ребят с компетенциями кандидатов и находят максимально совместимые сочетания.

Перед приемным родительством горожане проходят подготовку в одной из 18 школ приемных родителей, работающих по единой программе. Сначала кандидаты посещают информационную встречу, где специалисты помогают понять, является ли это осознанным решением. Такой подход позволяет избежать импульсивных шагов и подготовить семью к реальным вызовам.

Замещающие семьи сопровождаются на каждом этапе – от принятия решения до совершеннолетия ребенка. У каждой семьи есть куратор в органах опеки, который всегда на связи. Кроме того, можно заключить договор о сопровождении: специалисты семейных центров окажут юридическую и психологическую поддержку, помогут выстроить отношения и пройти адаптацию.

Для приемных семей предусмотрен широкий спектр льгот и выплат. Узнать о них можно в разделе "Чем поможет город" на портале "Моя новая семья", который работает уже 5,5 года. Также действует проект имущественной поддержки: родителям необходимо принять не менее 5 воспитанников столичных центров для детей-сирот, причем минимум 3 из них должны быть старше 10 лет, иметь инвалидность или быть кровными братьями и сестрами. На время участия в проекте семье предоставляется квартира.

После совершеннолетия ребят не оставляют без поддержки: служба постинтернатного патроната помогает юношам и девушкам адаптироваться к самостоятельной жизни, сформировать социальные навыки и уверенно сделать первые шаги во взрослом мире.

Ранее Сергей Собянин заверил, что город делает все возможное, чтобы у каждого ребенка была семья. Мэр напомнил, что после достижения ребенком 18 лет, если у него нет своего жилья или оно непригодно для жизни, столица предоставляет квартиру. В 2025 году ключи получили около 900 сирот.