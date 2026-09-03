Собянин: атака еще 17 беспилотников отражена силами ПВО

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Атака еще 17 вражеских беспилотников отражена силами ПВО Минобороны РФ в четверг, 3 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, уточнил мэр.

Попытки ударить по столице возобновились в ночь на среду. Ранее сообщалось об уничтожении 10 беспилотных летательных аппаратов.

На фоне беспилотной опасности московские аэропорты Домодедово и Шереметьево перешли на режим работы с ограничениями. Пассажирам рекомендовали уточнять точное время расписания рейсов в связи с возможными задержками.