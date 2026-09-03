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03 сентября, 10:18

Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат 6 сентября из-за крестного хода

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В связи с проведением крестного хода 6 сентября в центре Москвы будет закрыто движение транспорта на ряде улиц и набережных, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

С 06:00 до окончания мероприятия перекроют улицы Волхонку, Хамовнический Вал и Москворецкую, а также:

  • Москворецкую набережную;
  • Кремлевскую набережную;
  • Пречистенскую набережную;
  • Фрунзенскую набережную;
  • Соймоновский проезд;
  • Лужнецкий проезд;
  • Новодевичий проезд;
  • Большой Москворецкий мост в направлении Москворецкой улицы.

С 12:00 до 15:00 ограничат движение на Комсомольском проспекте от дома 10а, строения 7, по Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

Кроме того, с 12:00 до окончания мероприятия закроют участки улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. С 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на всех участках временных ограничений.

Также в период с 01:00 4 сентября до конца проводимого мероприятия ограничат проезд по первой полосе в обе стороны на Фрунзенской набережной у Андреевского моста. Движение по двум другим полосам будет сохранено.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением Московского детского велофестиваля и парада трамваев 5 сентября с 00:01 до 20:00 на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара полностью закроют все полосы в обоих направлениях. 6 сентября с 10:00 до 17:00 аналогичные ограничения введут на улице Сергия Радонежского на отрезке от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал.

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