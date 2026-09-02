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02 сентября, 08:14

Транспорт

В центре Москвы временно ограничат движение на ряде улиц 5 и 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В центре Москвы 5 и 6 сентября будет ограничено движение на ряде улиц. Причиной станут Московский детский велофестиваль и парад трамваев, сообщили в пресс-службе Дептранса.

5 сентября с 00:01 до 20:00 полностью перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. На Петровском бульваре в районе Трубной площади при движении в сторону улицы Петровки будут недоступны две крайние правые полосы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, с 10:00 4 сентября до 10:00 6 сентября на участке Цветного бульвара от дома 27/24 в сторону центра до дома 1 ограничат движение по крайней левой полосе. Парковка на всех перечисленных участках будет запрещена с 00:01 5 сентября до окончания мероприятий.

6 сентября с 10:00 до 17:00 перекроют улицу Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал. С 11:30 до 12:30 кратковременно, не более чем на 10 минут, будут перекрыты Верхний Сусальный переулок, Верхняя Сыромятническая улица, 3-й Сыромятнический переулок, Костомаровский переулок, Костомаровский мост и Андроньевская площадь.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 5 сентября также перекроют движение на нескольких набережных. Поводом послужит проведение фестиваля "День ходьбы" и соревнований по лыжероллерам "Московский спринт".

Ограничения затронут улицу Лужники, Смоленскую, Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные с 04:00 до 17:00. Парковка на всех участках запрещена с 00:01 5 сентября до окончания мероприятий.

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