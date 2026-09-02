02 сентября, 08:20Происшествия
Не менее 68 человек пострадали при ударе США по свадебной церемонии в Иране
Фото: farsnews.ir
Пять человек погибли и около 68 пострадали в результате удара США по месту проведения свадьбы в Сирике в Иране. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Fars.
По словам представителя Красного Полумесяца, среди раненых много детей. Пострадавших доставили в больницы Минаба и Сирика.
Соединенные Штаты атаковали Иран вечером 1 сентября. Во время нападения на Сирик удару подверглась жилая постройка, где проходила свадебная церемония. Тогда сообщалось о двух погибших.
Кроме того, американские военные ударили по другим иранским объектам, в том числе системам ПВО, радиолокационным станциям и морским целям. Отмечалось, что действия США стали ответом на предполагаемые попытки атак на коммерческие корабли в Ормузском проливе.
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