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02 сентября, 08:28

Политика

Захарова назвала Украину сплавом госмеханизма и террористических методик

Фото: depositphotos/mariakarabella​

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нынешнюю Украину сплавом государственного механизма с террористическими методиками. Об этом сообщает RT со ссылкой на ее слова.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что передаваемое Западом оружие для Украины становится средством наживы для киевского режима и не всегда используется по назначению.

Также Захарова сообщала, что НАТО совместно с Украиной готовит оружие для ударов по российским авиабазам в глубине страны, а соответствующий тендер был размещен на официальных ресурсах Альянса.

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