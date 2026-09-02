02 сентября, 06:07Транспорт
Ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушные гавани вернулись к штатной работе.
Ранее подобные ограничения также начали действовать в аэропорту Шереметьево. Необходимость в данных мерах также объяснялась обеспечением безопасности полетов.
Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. Однако сейчас авиагавань вернулась к штатной работе.