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02 сентября, 05:58

Транспорт

"Москвич" планирует произвести более 20 тыс автомобилей по итогам 2026 года

Фото: ТАСС/Данил Киселев

Автозавод "Москвич" рассчитывает по итогам 2026 года выпустить более 20 тысяч автомобилей. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова в кулуарах Восточного экономического форума.

По ее словам, компания намерена преодолеть отметку в 20 тысяч машин. Из общего запланированного объема 5–6 тысяч автомобилей придется на модели новой линейки М70 и М90.

Фролова отметила, что предприятие, скорее всего, успеет выпустить эти машины в указанном количестве.

Ранее "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях. Базовая версия "Классик" стоит от 1,2 миллиона рублей. Комплектация "Драйв" предлагается от 1,3 миллиона, "Урбан" – от 1,35 миллиона, "Черная серия" – от 1,37 миллиона.

В компании подчеркнули, что классический внедорожник получил несколько важных изменений – от нового мотора до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя.

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