В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детсадах по просьбе родителей

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В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00 по запросу от 10 семей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков.

По его мнению, решить проблему нехватки мест для детей работающих родителей можно, если закрепить правило: при обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа, работающая до восьми вечера.

Парламентарий отметил, что действующее законодательство уже позволяет продлевать режим работы дошкольных учреждений, осталось лишь утвердить соответствующий порядок.

Запустить механизм предлагается с января 2027 года. Для работы вечерних групп, как подчеркнул депутат, потребуются дополнительные ставки, чтобы воспитатели не сталкивались с переработками.

Финансирование должны обеспечить муниципальные или региональные власти. При этом необходим государственный контроль и за количеством реально открытых групп, и за расходованием выделенных на них средств.

Ранее в Госдуме предложили законодательно обязать муниципальные детские сады и начальные школы создавать вечерние группы и группы продленного дня, чтобы дети могли находиться под присмотром до 20:00.

Там отметили, что большинство детских садов в России работают до 19:00, тогда как стандартный рабочий день у большинства родителей заканчивается в 18:00–19:00, а дорога до сада занимает дополнительное время.