01 сентября, 19:45Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации четырех БПЛА, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
4 вражеских беспилотника были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице во вторник, 1 сентября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
На место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.
Попытки врага атаковать столицу начались в ночь на 1 сентября. Первые 12 беспилотников были перехвачены примерно в 03:09 по московскому времени.
Позже Собянин сообщил об уничтожении еще 5 дронов на подлете к городу.