Собянин сообщил о ликвидации четырех БПЛА, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

4 вражеских беспилотника были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице во вторник, 1 сентября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

На место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Попытки врага атаковать столицу начались в ночь на 1 сентября. Первые 12 беспилотников были перехвачены примерно в 03:09 по московскому времени.

Позже Собянин сообщил об уничтожении еще 5 дронов на подлете к городу.