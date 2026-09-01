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01 сентября, 19:54

Транспорт

Столичных водителей призвали снижать скорость у школ и пешеходных переходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных водителей призвали снижать скорость у школ и пешеходных переходов в связи с началом нового учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В департаменте напомнили, что в сентябре учащихся на улицах города становится больше. Автомобилистам стоит снижать скорость во дворах и не отвлекаться на гаджеты за рулем.

Пешеходам и родителям тем временем советуют не торопиться, спешиваться перед переходом на самокате или велосипеде и держать ребенка за руку на пересечении дороги.

С началом учебного года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) усилил контроль за безопасностью на дорогах, отметил заммэра Максим Ликсутов. Дорожные кураторы осмотрели улицы более чем у 900 школ во всех округах Москвы. Ситуационный центр непрерывно мониторит обстановку с помощью камер, а при необходимости направляет на помощь Дорожный патруль.

Ранее на юго-западе столицы прошла социальная акция "Сбавь скорость – дети!". Мероприятие было направлено на повышение безопасности дорожного движения. Активисты и общественники дежурили возле пешеходных переходов у школ с информационными плакатами, призывающими водителей быть внимательными на дорогах.

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