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01 сентября, 20:51

Политика

Нетаньяху заявил о захвате в Газе главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС

Фото: ТАСС/EPA/POOL/RONEN ZVULUN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что военные еврейского государства захватили в секторе Газа главу аппарата внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

"Я поздравляю Службу общей безопасности и Армию обороны Израиля с их смелыми действиями сегодня, приведшими к задержанию главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС недалеко от его дома в Газе", – сказал Нетаньяху.

Он отметил, что задержанный, чье имя не уточняется, является одним из самых высокопоставленных лидеров ХАМАС. Он был причастен к удержанию в Газе и перевозке по анклаву израильских заложников, похищенных во время атаки палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов. Он уточнил, что Тель-Авив не выведет войска из анклава, пока ХАМАС не будет действительно разоружено. Он подчеркнул, что речь идет о действительном разоружении, а не фиктивном.

"Совет мира" был учрежден в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа. Планировалось, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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