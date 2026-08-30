Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

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Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) экстренно эвакуировала сына премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яира из США из-за угрозы покушения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

В заявлении ШАБАК, которое приводит издание, говорится, что существовала значительная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху. После оценки ситуации было принято решение срочно вывезти его вместе со службой безопасности обратно в Израиль.

Отмечается, что Яир покинул Флориду в сопровождении охраны, не взяв с собой вещей. В настоящее время он уже находится в Израиле.

Ранее Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов. Он уточнил, что Тель-Авив не выведет войска из анклава, пока ХАМАС не будет действительно разоружено. Он подчеркнул, что речь идет о действительном разоружении, а не фиктивном.

В свою очередь, советник израильского премьера Дмитрий Гендельман подчеркнул, что Тель-Авив продолжает добиваться реализации пяти принципов завершения войны в секторе Газа, утвержденных военно-политическим кабинетом год назад.