Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:57

Политика

Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

Фото: AP Photo/Pool Sputnik Kremlin/Aleksey Nikolskyi

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) экстренно эвакуировала сына премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яира из США из-за угрозы покушения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

В заявлении ШАБАК, которое приводит издание, говорится, что существовала значительная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху. После оценки ситуации было принято решение срочно вывезти его вместе со службой безопасности обратно в Израиль.

Отмечается, что Яир покинул Флориду в сопровождении охраны, не взяв с собой вещей. В настоящее время он уже находится в Израиле.

Ранее Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов. Он уточнил, что Тель-Авив не выведет войска из анклава, пока ХАМАС не будет действительно разоружено. Он подчеркнул, что речь идет о действительном разоружении, а не фиктивном.

В свою очередь, советник израильского премьера Дмитрий Гендельман подчеркнул, что Тель-Авив продолжает добиваться реализации пяти принципов завершения войны в секторе Газа, утвержденных военно-политическим кабинетом год назад.

Читайте также


политиказа рубежом

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика