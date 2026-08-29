29 августа, 22:15Происшествия
Открытое горение на территории завода в Павловском Посаде ликвидировано
Фото: МАХ/"МЧС России"
Открытое горение на территории механического завода в Павловском Посаде ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
В настоящее время на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения, добавили в ведомстве.
Складской комплекс загорелся 29 августа. Возгорание произошло по адресу: улица Каляева, дом № 3. По данным МЧС, огонь охватил коробки с моторным маслом и фасад здания.
Спустя время пожар был локализован. Его площадь составила 1 400 квадратных метров. Спасатели приступили в проливу и разбору конструкций.
Читайте также
- Подстанция скорой помощи загорелась на юге Москвы
- Пациентов корпуса ГКБ № 1 им Н. И. Пирогова эвакуировали из-за пожара