Открытое горение на территории завода в Павловском Посаде ликвидировано

Фото: МАХ/"МЧС России"

Открытое горение на территории механического завода в Павловском Посаде ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

В настоящее время на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения, добавили в ведомстве.

Складской комплекс загорелся 29 августа. Возгорание произошло по адресу: улица Каляева, дом № 3. По данным МЧС, огонь охватил коробки с моторным маслом и фасад здания.

Спустя время пожар был локализован. Его площадь составила 1 400 квадратных метров. Спасатели приступили в проливу и разбору конструкций.