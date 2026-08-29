ВС РФ поразили перегрузочный терминал и 4 хранилища в порту Николаев

Фото: MAX/"Минобороны России"

Морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены в порту Николаев на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились в рамках групповых действий по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Кроме того, в Киеве было поражено предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров для ВСУ.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, которые используются в интересах украинских военных. Удары наносились ударными дронами и высокоточным оружием воздушного базирования.