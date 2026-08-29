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29 августа, 10:01

Политика

ВС РФ поразили транспортно-логистический центр ВСУ в Киевской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российская армия в ночь на 29 августа нанесла групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, которые используются в интересах украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Удары наносились ударными дронами и высокоточным оружием воздушного базирования. В результате в Киевской области поражен транспортно-логистический центр "Фим сервис", который расположен в населенном пункте Чайки. Там хранились элементы крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Кроме того, был уничтожен логистический центр в Калиновке с таможенным терминалом, распределявшим военные грузы западных стран, а также склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер поинт") с комплектующими и стартовыми ускорителями для беспилотников FP-1/FP-2.

Помимо этого, в порту "Измаил" поражена стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, в порту "Николаев" уничтожен морской перегрузочный терминал и логистические центры, которые использовались для выгрузки и хранения военных грузов. Также российской армии удалось ликвидировать 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, которые были необходимы для обеспечения ВСУ.

Ранее ударные беспилотники Вооруженных сил РФ нанесли удар по промышленному предприятию "Файер Поинт" в Киевской области. Данный завод занимался производством и хранением химических веществ для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

В Минобороны пояснили, что российские военные наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют совместно с натовскими специалистами, в ответ на атаки противника.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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