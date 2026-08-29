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29 августа, 08:26

Происшествия

Пропавшими после паводка в Непале числятся почти 2,5 тысячи человек

Фото: ТАСС/Zuma

2 456 человек, в том числе 213 иностранных туристов, числятся пропавшими без вести после паводка в Непале. Об этом сообщили в Национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

В спасательной операции задействованы 14 889 человек. В ходе наземных работ удалось спасти более 4 350 человек. Поисковики обнаружили тела 626 погибших. Однако в настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Среди пропавших числятся и семеро россиян. В частности, так и не вышла на связь известный российский гид Елена Оксюз. Кроме того, продолжаются поиски основателя и педагога якутского Дома музыкантов Кирилла Третьякова. При этом еще двоих граждан РФ уже удалось спасти.

Министр финансов Непала Сварним Вагле в интервью агентству Reuters заявил, что на устранение последствий стихии нужно будет от 4 до 5 миллиардов долларов. По словам министра, это лишь предварительная оценка, власти продолжают оценивать ущерб.

Наводнение, спровоцированное землетрясением и последовавшим за ним оползнем, произошло в Непале 26 августа. После этого были зафиксированы значительные разрушения в округе Расува. Там же 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро. В результате власти ввели режим повышенной готовности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что основные туристические центры Непала не пострадали от наводнения. В организации заявляли, что случившееся затронуло районы вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения оказались Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини.

Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьеру Балендре Шаху в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.

Власти Непала создали группу для поиска пропавших при наводнении иностранцев

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