Депутат Аксаков: крупные банки РФ готовы к внедрению цифрового рубля

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Крупные российские банки полностью готовы к внедрению цифрового рубля и развитию финансовых продуктов на его основе. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вместе с тем небольшие кредитные организации по-прежнему сталкиваются с дороговизной технической имплементации при подключении к платформе.

"Для банков второго эшелона и тем более небольших кредитных организаций, которые должны будут подключиться к платформе цифрового рубля в течение следующих двух лет, проблема дороговизны технической имплементации несколько смягчилась, хотя по-прежнему актуальна", – отметил Аксаков, которого цитирует ТАСС.

Парламентарий добавил, что цена подключения для банков будет снижаться. Банк России совместно с кредитными организациями и IT-компаниями ищет готовые технические решения, которые могли бы использовать любые банки. Однако, как подчеркнул Аксаков, для этого еще предстоит проделать большую работу совместно с рынком.

Ранее в Центробанке подтвердили, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков.

ЦБ установил ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета. При этом деньгами на платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции будут бесплатными.

Кроме того, с сентября оплату в цифровых рублях смогут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая возможность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку, нужно через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства платежа и подтвердить операцию.