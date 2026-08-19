Банк России введет ежемесячный лимит на пополнение счета с цифровыми рублями

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Банк России разрешит гражданам переводить с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями не более 300 тысяч рублей в месяц. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно", – сказала она.

Ограничение будет действовать на переводы со своего счета в одном банке на цифровой счет. При этом, как уточнила Бакина, на самом цифровом кошельке никаких лимитов не предусмотрено – россияне смогут свободно распоряжаться средствами.

Ранее стало известно, что широкое внедрение цифрового рубля в России планируется осенью. Уже с 1 сентября все операции с такой валютой будут бесплатными для граждан.

В настоящий момент 12 системно значимых банков завершили подготовку инфраструктуры для внедрения цифрового рубля. Кроме того, доступ к новой форме нацвалюты должны предоставить еще 9 кредитных организаций, признанными ключевыми на рынке платежных услуг.

