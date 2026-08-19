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19 августа, 15:00

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Очевидец Наталья рассказала о нападении медведя на туристку на Алтае

"Собаки лаяли": очевидец – о нападении медведя на туристку на Алтае

Фото: 123RF.com/byrdyak

Нападение медведя на туристку на Алтае произошло около полуночи, а на месте были слышны лай собак, сирены и хлопки. Об этом очевидец Наталья рассказала телеканалу "360".

"Мы находились недалеко, примерно в 400 метрах. Только слышали, но не видели происходящее. Это произошло ночью, примерно в 00:00. Собаки сильно лаяли, потом примерно в 00:30 слышали сирены и хлопки, как от ружья", – рассказала женщина.

Отмечается, что погибшая девушка приехала в республику из Новосибирска. Ее знакомые рассказали, что она работала секретарем в суде и имела звание мастера спорта по пауэрлифтингу.

О том, что на Алтае медведь напал на палатку, вытащил туристку и утащил ее в лес, стало известно 19 августа. Девушка скончалась от полученных травм. Местные жители пытались помочь, но не смогли. Решается вопрос о дальнейшей судьбе медведя, прокуратура начала проверку.

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ Сергей Петров на фоне инцидента рекомендовал при встрече с медведем не поворачиваться к нему спиной и не убегать. По его словам, необходимо шуметь, кричать и визуально увеличивать свой размер с помощью одежды или рюкзака.

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