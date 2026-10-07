ВОЗ сообщила о тысячах предполагаемых случаев чумы в мире ежегодно

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Ежегодно в мире фиксируются тысячи предполагаемых случаев заболевания чумой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.

По ее словам, с 2019 по 2025 год десять стран уведомили организацию почти о 4 тысячах предполагаемых случаев чумы среди людей, 423 из них закончились летальным исходом. Представитель ВОЗ уточнила, что речь идет как о бубонной, так и о легочной формах заболевания. Она также подчеркнула, что чума вызывается бактерией и поддается лечению антибиотиками.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от якобы легочной чумы. Всего с ней контактировали 197 человек, указывали журналисты. На этом фоне местный Роспотребнадзор ввел дополнительные меры безопасности.

Официально сообщалось, что у скончавшейся женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии. При этом в ведомстве отмечали, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в городах Иркутске и Шелехове, остается спокойной.

На этом фоне президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь РФ в связи с выявленным случаем заболевания. В Кремле положительно оценили предложение Вашингтона.