Трамп заявил о готовности помочь РФ из-за пневмонии в Иркутской области

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Соединенные Штаты готовы оказать содействие России в связи с выявленным в Иркутской области случаем пневмонии неустановленной этиологии. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы им поможем настолько, насколько возможно", – сказал американский лидер.

Глава Белого дома не уточнил, о каких именно мерах поддержки идет речь.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от легочной чумы. Перед болезнью она вернулась из командировки в Иркутск. Один из источников сообщил, что с ней контактировали 197 человек. 189 из них госпитализировали для наблюдения и профилактических процедур.

В Роспотребнадзоре заявили о спокойной санэпидобстановке в Иркутской области, а также в городах Иркутск и Шелехов. Медицинское наблюдение за 60% людей, контактировавших с заболевшей женщиной, уже завершено. У них обнаружены два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Других возбудителей инфекционных болезней не выявлено.