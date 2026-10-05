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05 октября, 23:53

Общество

Роспотребнадзор назвал спокойной санэпидобстановку в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в городах Иркутск и Шелехов остается спокойной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Медицинское наблюдение за 60% людей, контактировавших с женщиной, у которой была выявлена пневмония неустановленной этиологии, уже завершено. По результатам лабораторных исследований у контактных обнаружены два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Других возбудителей инфекционных болезней не выявлено.

В ведомстве сообщил о завершении комплекса профилактических мероприятий и медицинского наблюдения за контактными лицами. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним данным. Еженедельно регистрируется порядка 16 тысяч случаев ОРВИ, последние две недели динамики к увеличению нет. В циркуляции преобладает риновирус, также регистрируются первые случаи гриппа, преимущественно А(H1N1).

Ранее в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от легочной чумы. Перед болезнью она вернулась из командировки в Иркутск. Один из источников сообщил, что с ней контактировали 197 человек. 189 из них госпитализировали для наблюдения и профилактических процедур.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по ситуации в Иркутской области необходимо доверять официальным заявлениям Роспотребнадзора, а не слухам.

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