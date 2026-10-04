Академик Онищенко: чума не получит распространение в России

В СМИ и соцсетях появилась информация о распространении чумы в Иркутской области после смерти сотрудницы местного противочумного института. Однако в Роспотрабнадзоре заявили, что эпидобстановка в регионе находится в норме. Что известно о случившемся, разбиралась Москва 24.

Обстановка стабильна

Специалист Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Дарья Шипилова скончалась в Шелеховской районной больнице в ночь на 2 октября. По данным СМИ, 28-летнюю сотрудницу доставили в стационар в крайне тяжелом состоянии, сначала медики приняли ее случай за тяжелый COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако реанимационные мероприятия результата не дали.



Ряд СМИ утверждали, что девушка могла случайно разбить пробирку с опасной бактерией во время сбора биоматериала для диагностики. Также она якобы работала с зараженными чумой животными в Забайкалье, однако глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг эту информацию в своих соцсетях. По его словам, в республику она не приезжала, а действующих природных очагов на территории региона нет. При этом глава региона публично назвал возможной причиной смерти именно чуму.



Чума – острая бактериальная инфекция, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Ее самой опасной формой считается легочная: она передается воздушно-капельным путем и без раннего лечения практически всегда приводит к летальному исходу.



По данным Роспотребнадзора, на территории России расположено 11 природных очагов чумы, 7 из которых – на границе с Казахстаном, Монголией, Китаем, Азербайджаном и Грузией. Все они находятся под постоянным наблюдением специалистов. С 2017 года случаев заражения людей в России не регистрировалось.



Однако в Роспотребнадзоре 4 октября пояснили, что у девушки диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии", а расширенные исследования материала не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе в ведомстве назвали стабильной.

"Среди сотрудников института за прошедшие 10 дней обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировано", – заявили в Роспотребнадзоре.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять официальным заявлениям Роспотребнадзора, а не слухам.

Очаги под контролем

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности. В частности, с 1 октября в больнице, где скончалась девушка, ввели карантин: приостановлены прием и выписка пациентов из некоторых отделений, плюс был временно прекращен прием анализов и плановых исследований. Кроме того, под наблюдением оказались 197 человек, контактировавших с заболевшей.



Также 3 октября был введен масочный режим на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове, написал в своем телеграм-канале директор предприятия Артем Фоминых. Однако с информацией о распространении чумы это никак не связано, заявил он.

"Все наши сотрудники знают, что это не первый раз, и маски мы периодически вводим с учетом сезонности респираторных заболеваний. Это необходимая мера в период неблагополучного эпидемиологического сезона, чтобы сохранять здоровье наших сотрудников и снизить количество заболевших в период ОРВИ", – подчеркнул Фоминых.

По его словам, в этот раз привычные мероприятия совпали с карантином в местной больнице, попросив "ничего не додумывать и не плодить слухи". В Сети также появлялась информация о карантине в ряде медучреждений областного центра, однако официального подтверждения эти данные не получили, рассказал портал "Иркутск Онлайн".

Никакого распространения чумы в России не будет, заявил ТАСС академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.





Геннадий Онищенко академик РАН, эпидемиолог Все эти очаги природные у нас находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят. В любом случае эту инфекцию мы знаем хорошо, знаем, как лечить, и распространение она точно не получит.

Он также предположил, что в регионе может иметь место случай некой "экзотической инфекции".

Молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков подчеркнул в беседе с НСН, что система биологической опасности разрабатывалась в России давно и тщательно и не давала сбоев.

В свою очередь, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил "E1", что из трех форм чумы от человека к человеку передается только легочная.

"Без раннего лечения легочная форма почти всегда смертельна: пациент может погибнуть за 18–24 часа от начала симптомов", – отметил он.

При этом специалист уточнил, что при найденном круге контактов и соблюдении мер предосторожности крупная вспышка маловероятна: простые меры, включая маску и дистанцию, способны остановить передачу.

