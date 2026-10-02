"Известия": около 200 человек контактировали с пациенткой с подозрением на чуму в Иркутске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Иркутской области выявили 197 человек, контактировавших с женщиной, которая могла умереть от легочной чумы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

По его данным, 189 человек госпитализировали для наблюдения и проведения профилактических процедур. Из них 114 находятся в одной больнице, 63 – в другой, 12 – в противочумном институте. Еще 8 человек пока не госпитализированы.

У части контактировавших наблюдаются симптомы, однако госпитализация носит прежде всего профилактический характер. Выводов о возможном заражении пока нет. Также планируется госпитализировать людей, которые контактировали с уже помещенными под наблюдение пациентами.

Ранее СМИ писали, что от легочной чумы скончалась сотрудница противочумного института. Девушка жила и работала в Иркутске и незадолго до болезни вернулась из командировки.

Всех, кто контактировал с заболевшей, взяли под медицинское наблюдение. На этом фоне местный Роспотребнадзор ввел дополнительные меры безопасности, также жесткие ограничения были введены в Шелеховской районной больнице.

