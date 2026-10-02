Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:01

Происшествия
Главная / Новости /

"Известия": около 200 человек контактировали с пациенткой с подозрением на чуму в Иркутске

Около 200 человек контактировали с пациенткой с подозрением на чуму в Иркутске – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Иркутской области выявили 197 человек, контактировавших с женщиной, которая могла умереть от легочной чумы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

По его данным, 189 человек госпитализировали для наблюдения и проведения профилактических процедур. Из них 114 находятся в одной больнице, 63 – в другой, 12 – в противочумном институте. Еще 8 человек пока не госпитализированы.

У части контактировавших наблюдаются симптомы, однако госпитализация носит прежде всего профилактический характер. Выводов о возможном заражении пока нет. Также планируется госпитализировать людей, которые контактировали с уже помещенными под наблюдение пациентами.

Ранее СМИ писали, что от легочной чумы скончалась сотрудница противочумного института. Девушка жила и работала в Иркутске и незадолго до болезни вернулась из командировки.

Всех, кто контактировал с заболевшей, взяли под медицинское наблюдение. На этом фоне местный Роспотребнадзор ввел дополнительные меры безопасности, также жесткие ограничения были введены в Шелеховской районной больнице.

Читайте также


происшествиярегионы

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика