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02 октября, 15:59

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TWZ: США провели учения по моделированию замаскированного ядерного взрыва

США провели учения по моделированию замаскированного ядерного взрыва – СМИ

Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Национальное управление ядерной безопасности США провело учения на полигоне в Неваде, воссоздав сценарий камуфлетного ядерного взрыва. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал TWZ.

Сложность фиксации такого подрыва связана с размещением устройства в глубокой подземной камере. При срабатывании в воздушной прослойке ударная волна существенно гасится, а передача энергии в окружающую породу снижается.

В ходе эксперимента американские специалисты работали в подземном туннеле, проверяя цифровые модели дистанционного обнаружения скрытых испытаний. Для имитации условий ядерного подрыва использовалась обычная взрывчатка.

Учения прошли на фоне регулярных обвинений Вашингтона в адрес Пекина о якобы скрытом проведении Китаем аналогичных испытаний. Однако власти КНР категорически отвергают эти претензии.

Ранее КНДР испытала новейшую систему вооружения, однако ее тип и конкретные параметры неизвестны. Как писали СМИ, лидер страны Ким Чен Ын, который наблюдал за испытаниями, назвал событие свидетельством передового технического потенциала Северной Кореи в оборонной сфере и важным шагом в модернизации вооруженных сил.

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