Новак: спрос на бензин в России в 2026 году был выше из-за летнего ажиотажа

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Спрос на бензин в России в текущем году был несколько выше, чем в прошлом, из-за летнего ажиотажа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Потому что потребители пытаются запастись дополнительными запасами", – цитирует его РИА Новости.

По словам Новака, сейчас ажиотажного спроса уже нет, так как люди понимают, что заправиться можно. Он добавил, что ажиотажный спрос увеличивает дефицит.

В то же время на автозаправочных станциях, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть" и "Сургутнефтегаз", цены растут примерно в пределах инфляции, добавил он.

АЗС этих компаний обеспечивают около 80% продаж нефтепродуктов в стране. На оставшиеся 20% приходится большое количество независимых АЗС, которые в условиях дефицита могут продавать топливо по более высоким ценам. Новак отметил, что совместно с Федеральной антимонопольной службой уже проводятся 58 антимонопольных расследований и принимаются необходимые меры.

В свою очередь, Центробанк РФ прогнозирует, что в 2026 году предложение топлива на рынке восстановится. При этом регулятор делает все необходимое для снижения инфляции, а правительство и региональные власти со своей стороны нормализуют ситуацию с топливом. При такой политике в следующем году инфляция снизится до 4% и останется на этом уровне в дальнейшем, указывали в Банке России.

