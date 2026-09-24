Банк России ожидает, что предложение топлива восстановится в 2026 году

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Центробанк России прогнозирует, что в 2026 году предложение топлива на рынке восстановится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

В ЦБ отметили, что делают все необходимое для снижения инфляции, а правительство и региональные власти со своей стороны нормализуют ситуацию с топливом.

"При нашей последовательной политике инфляция в следующем году снизится до 4% и останется на этом уровне в дальнейшем", – заявили в Банке России.

Ранее сообщалось, что бензин с 15 по 21 сентября подешевел в 25 регионах. Наибольшее падение цен зафиксировали в Крыму – на 5,03%. Более чем на 2% топливо подешевело на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области. В 18 регионах цены упали в пределах 1%.

До этого вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать возможные риск-сценарии на топливном рынке. Речь идет в том числе о том, чтобы предусмотреть оперативные способы реагирования, в том числе наращивание выпуска нефтепродуктов.

