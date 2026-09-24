Напавший на охотника в Вологодской области медведь найден мертвым

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Медведь, напавший на 73-летнего охотника, обнаружен мертвым. Об этом глава Усть-Кубинского округа Вологодской области Сергей Щербаков сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Щербаков уточнил, что в округе работали охотоведы и сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства гибели. Также была информация, что медведь якобы был ранен.

О смерти пожилого жителя села Устья в Вологодской области стало известно 24 сентября. Сам инцидент произошел 22-го числа, когда мужчина охотился на территории лесничества в районе деревни Ивановское.

На мужчину напал медведь. От полученных травм он скончался на месте. Тело пенсионера было найдено вечером 23 сентября во время поисковых мероприятий.

