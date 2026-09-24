24 сентября, 21:28Политика
Лавров назвал собравшихся на встрече с Гросси журналистов российской пропагандой
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил про собравшихся представителей прессы во время переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Перед началом беседы стороны обратили внимание на большое число журналистов в переговорной комнате. Лавров, указав в сторону прессы, с улыбкой заметил: "Это российская пропаганда".
Гросси отреагировал на реплику с юмором.
"Это ничего", – ответил глава МАГАТЭ.
При этом Лавров добавил, обращаясь к собеседнику: "Мы превосходим по численности вашу делегацию".
Ранее министр иностранных дел России перед началом переговоров с госсекретарем США Марко Рубио по-английски обратился к журналистам, которые выкрикивали свои вопросы.
Американские представители СМИ, несмотря на предупреждения организаторов о том, что задать вопросы не получится, громко выкрикивали их, перебивая друг друга. Это вызвало улыбку у встречающихся сторон. Лавров спросил у журналистов: "Почему вы были такими тихими?"