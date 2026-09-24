Лавров назвал собравшихся на встрече с Гросси журналистов российской пропагандой

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Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил про собравшихся представителей прессы во время переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Перед началом беседы стороны обратили внимание на большое число журналистов в переговорной комнате. Лавров, указав в сторону прессы, с улыбкой заметил: "Это российская пропаганда".

Гросси отреагировал на реплику с юмором.

"Это ничего", – ответил глава МАГАТЭ.

При этом Лавров добавил, обращаясь к собеседнику: "Мы превосходим по численности вашу делегацию".

Ранее министр иностранных дел России перед началом переговоров с госсекретарем США Марко Рубио по-английски обратился к журналистам, которые выкрикивали свои вопросы.

Американские представители СМИ, несмотря на предупреждения организаторов о том, что задать вопросы не получится, громко выкрикивали их, перебивая друг друга. Это вызвало улыбку у встречающихся сторон. Лавров спросил у журналистов: "Почему вы были такими тихими?"

