Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре

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В России с октября вступят в силу новые законы. О них спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в мессенджере MAX.

Контроль в миграционной сфере

Налоговые службы будут передавать в министерство внутренних дел информацию о доходах иностранцев, приехавших в страну для работы. Володин отметил, что это необходимо для контроля за тем, чтобы трудовые мигранты могли обеспечивать себя и свои семьи, находящиеся в России.

Защита здоровья детей

Также с октября вступят в силу новые нормы, регулирующие расчет и определение границ зон вокруг учебных заведений, где продажа табачных изделий, вейпов и кальянов будет запрещена. Эти правила будут утверждаться в каждом регионе после проведения общественных слушаний.

Права пользователей маркетплейсов

Покупатели смогут предъявлять требования продавцу непосредственно на цифровой платформе при обнаружении недостатков товаров, приобретенных на маркетплейсах.

Повышение качества товаров для детей

Льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество.

Правовые основы платформенной экономики

Вступит в силу закон и о платформенной экономике. Им определяются основные понятия, регламентируется взаимодействие между участниками процесса, появляются требования к карточке товара, регулировке цен и скидок, вводится ответственность операторов платформ и продавцов.

Ограничения на займы под высокие проценты

Микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заем с полной стоимостью более 200% годовых, если у заемщика уже есть два непогашенных займа с аналогичным условием.

Упрощение закупок для образовательных организаций

С 1 октября 2026 по 30 сентября 2028 года образовательные организации – школы, детские сады и другие – в рамках эксперимента смогут делать закупки малого объема через маркетплейсы наряду с действующими электронными площадками для госзакупок.

Ранее Минфин России предложил ввести налог на добавленную стоимость в размере 22% на иностранные товары, которые покупают через интернет. Уплачивать налог будут электронные торговые площадки.

Помимо этого, ведомство предложило установить таможенный сбор в 100 рублей за посылку с товарами личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями.