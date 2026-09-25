Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 10:21

Мэр Москвы

Собянин: в Москве растет производство передовых лекарств и медматериалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские предприятия наращивают производство современных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий, сообщил на своей странице в MAX Сергей Собянин.

По его словам, в первом полугодии выпуск средств для лечения органов дыхания вырос на 29,4%, препаратов для нервной системы – на 9,1%, а лекарств, влияющих на кроветворение и кровь, – на 22,2%.

Всего в городе работают более 100 предприятий, которые выпускают лекарства, вакцины, антибиотики, обезболивающие и другие препараты. Ключевой площадкой стала особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва", где формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер. Из 14 компаний-резидентов 10 уже производят инновационные лекарства и медизделия.

Город поддерживает производителей налоговыми льготами, финансовыми инструментами и готовой инфраструктурой. Это дает предприятиям возможность расширять мощности, внедрять новые технологии и выпускать больше востребованных препаратов для разных регионов России, резюмировал градоначальник.

Кроме прочего, в Москве также продолжается активное строительство промышленных объектов. В частности, завершено строительство фармацевтического завода ООО "Артселленс". Предприятие будет выпускать инновационные биотехнологические препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе препараты для иммунотерапии рака – ниволумаб и пембролизумаб.

В Зеленограде открыли сквер фармацевтики ко Дню города

Читайте также


мэр Москвыэкономикамедицинагород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика