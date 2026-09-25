Собянин: в Москве растет производство передовых лекарств и медматериалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские предприятия наращивают производство современных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий, сообщил на своей странице в MAX Сергей Собянин.

По его словам, в первом полугодии выпуск средств для лечения органов дыхания вырос на 29,4%, препаратов для нервной системы – на 9,1%, а лекарств, влияющих на кроветворение и кровь, – на 22,2%.

Всего в городе работают более 100 предприятий, которые выпускают лекарства, вакцины, антибиотики, обезболивающие и другие препараты. Ключевой площадкой стала особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва", где формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер. Из 14 компаний-резидентов 10 уже производят инновационные лекарства и медизделия.

Город поддерживает производителей налоговыми льготами, финансовыми инструментами и готовой инфраструктурой. Это дает предприятиям возможность расширять мощности, внедрять новые технологии и выпускать больше востребованных препаратов для разных регионов России, резюмировал градоначальник.

Кроме прочего, в Москве также продолжается активное строительство промышленных объектов. В частности, завершено строительство фармацевтического завода ООО "Артселленс". Предприятие будет выпускать инновационные биотехнологические препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе препараты для иммунотерапии рака – ниволумаб и пембролизумаб.

