В США отменили приговор осужденному за убийство жены мужчине после 40 лет тюрьмы

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Федеральный судья в США отменил приговор Чарльзу Макрори из Алабамы, который провел 40 лет в тюрьме за расправу над супругой. Об этом сообщает New York Post.

Женщину нашли мертвой в ее доме в городе Андалужа в мае 1985 года. Ее жестоко избили и нанесли множественные удары ножом. Обвинение предъявили ее мужу. В тот момент супруги находились в процессе развода, но продолжали общаться. Прокуратура утверждала, что Макрори убил жену в порыве гнева, однако мужчина с самого начала отрицал вину.

Ключевым доказательством стали следы зубов на плече погибшей. Эксперт-стоматолог Ричард Сувирон, ранее работавший над делом маньяка Теда Банди, заявил, что два следа соответствуют зубам Макрори. На основании этого в 1986 году его признали виновным. При этом на месте преступления не нашли ДНК Макрори и других улик.

Судья отменил приговор, сославшись на то, что экспертиза по отпечаткам зубов давно считается сомнительной, а некоторые специалисты называют ее лженаучной.

Теперь у прокуратуры есть полгода, чтобы предоставить существенные доказательства вины Макрори или снять все обвинения и освободить его. При этом Сувирон еще в 2019 году под присягой отказался от своей экспертизы и показаний.

Ранее военный суд Китая приговорил к смертной казни двух экс-министров обороны за взяточничество. По предварительным данным, приговор был вынесен с отсрочкой исполнения на два года. По истечении этого срока наказание будет заменено пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Экс-министры также пожизненно лишены политических прав, а их личное имущество конфисковано.