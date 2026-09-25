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25 сентября, 16:40

Шоу-бизнес

Актриса Мария Кравченко призналась, что колет препарат с ферментами лосося для красоты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kravacomedy

Актриса и звезда телешоу Comedy Woman Мария Кравченко рассказала в интервью порталу "Леди Mail", как сохраняет моложавый внешний вид.

41-летняя артистка отметила, что ей помогают системный уход и правильно подобранный гардероб. Однако главную роль, по ее словам, играют терпение, силы и деньги.

"К сожалению, сейчас любая косметологическая процедура стоит дорого. Я ничего себе не колю, но пока остаюсь приверженицей аппаратных методик – пока они работают, мне этого достаточно", – поделилась Кравченко.

Единственная инъекционная процедура, к которой прибегает актриса, – уколы препарата с ферментами лосося.

При этом Кравченко выступила против диет. Вместо них она посоветовала уделять внимание физической нагрузке для поддержания стройности тела.

"Хотя бы 20 минут зарядки в день необходимы. Если мы только едим и не двигаемся, мышцы атрофируются при любом раскладе. К тому же именно во время физической активности зарождаются новые нейронные связи", – заключила она.

Ранее английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что с удовольствием принимает старение и не будет за него извиняться. По ее словам, в осознании себя в своем возрасте заключается настоящая ценность. Артистка также отметила, что ни разу не делала "уколы красоты" и не планирует.

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