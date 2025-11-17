Актер Дик Ван Дайк рассказал, что продолжает тренироваться в 99 лет

Фото: legion-media.com/BACKGRID

99-летний голливудский актер Дик Ван Дайк рассказал, что продолжает регулярно тренироваться в зале. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на The Times.

Он отметил, что с возрастом стал замечать проблемы с передвижением и координацией. Например, Ван Дайк часто роняет еду.

Поэтому, чтобы быть в тонусе, актер решил продолжать ежедневные тренировки. По словам Ван Дайка, он чувствует скованность в теле, когда пропускает занятия.

Ранее сообщалось, что 100-летняя итальянка Анна Посси, которая владеет баром Bar Central, работает каждый день без выходных. Она рассказала, что секрет ее долголетия заключается в общении с людьми и любви к работе.

Пока она не планирует выходить на пенсию и советует молодым людям выбирать профессию, которая им нравится.

