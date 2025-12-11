Путин: уровень бедности в России должен стать менее 5% к 2036 году

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

К 2036 году уровень бедности в России должен стать ниже 5%, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что страна постепенно движется к ориентиру, который был установлен на 2030 год, – снижению бедности до менее чем 7%.

По его словам, рост заработной платы как в бюджетном секторе, так и в других отраслях способствует увеличению внутреннего спроса, развитию отечественного производства и сферы услуг, положительно влияя на общую экономическую динамику.

"Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей", – сказал Путин.

За последние годы удалось обеспечить опережающий рост доходов наименее обеспеченных граждан, в результате чего уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях, обратил внимание президент.

Российский лидер добавил, что рост доходов россиян, увеличение пенсий и повышение зарплат работников являются важнейшими приоритетами государства. Все это, по его словам, отражает социальную направленность работы органов власти как на федеральном, так и на региональном уровне.

"Сейчас фонд (Социальный фонд России. – Прим. ред.) имеет надежную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное, реальным заработным платам в экономике", – отметил Путин.

Ранее президент поручил правительству незамедлительно приступить к структурным изменениям российской экономики. Соответствующий документ, рассчитанный до 2030 года, включает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью.

