11 декабря, 21:19

Общество

Минимальная зарплата в Москве составит почти 40 тыс руб с 1 января

Фото: depositphotos/Fascinadora

Минимальная оплата труда в Москве с 1 января 2026 года составит 39,7 тысячи рублей. Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства столицы.

Данная цифра прописана в трехстороннем соглашении, подписанном правительством города, московскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей.

Согласно документу, в минимальную заработную плату войдут тарифная ставка или оплата труда по бестарифной системе. Также она включит в себя все доплаты, надбавки и премии. Исключение составляют выплаты, предусмотренные статьями 147 и 151–154 Трудового кодекса России.

В 2025 году разница заработка высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников в России сократилась до 12,7 раза, что стало минимальным показателем за четверть века. В 2000 году эта отметка превышала 30 раз, указывали ранее в Росстате.

По данным экспертов, разрыв уменьшился из-за роста низких зарплат и структурных изменений на рынке труда. В частности, в 2026 году МРОТ должен вырасти на 20%, составив свыше 27 тысяч рублей.

Минимальная зарплата в Москве вырастет более чем на 6 тыс рублей с 1 января

