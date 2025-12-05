Депутат Бессараб оценила идею поднять зарплату педагогам минимум до двух МРОТ

В Госдуме выступили с инициативой повысить базовые оклады учителей до уровня не менее двух МРОТ. Насколько это реализуемо и как это скажется на системе образования, разбиралась Москва 24.

Двойной минимум

Установить базовую ставку оплаты труда учителей на уровне не менее двукратного МРОТ (минимального размера оплаты труда) в конкретном регионе предложили депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Для этого педагогу нужно будет отработать установленную норму трудовых часов.

Депутаты уверены, что это повысит привлекательность педагогической профессии и улучшит ситуацию в сфере образования. Инициативу они направили на рассмотрение в правительство РФ.

Соавтор законопроекта, депутат Юрий Афонин подчеркнул, что действующие нормы не обеспечивают достойного уровня дохода учителей. Кроме того, педагоги сталкиваются с чрезмерными нагрузками и профессиональным выгоранием, что ведет к оттоку кадров, отметил парламентарий.





Юрий Афонин депутат Госдумы Пора обратить внимание на людей, которые ежедневно несут ответственность не только за обучение, но и за воспитание наших детей, которые являются опорой развития нашего общества. Наша задача – вновь сделать профессию учителя престижной и популярной.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предлагали ввести доплату за переполненные классы. При установленной норме в 25 человек за каждого сверх этого количества полагается по 1 тысячи рублей в месяц.

Авторы подчеркивали, что на практике в классах часто учатся по 30–35 школьников, что многократно увеличивает нагрузку на учителя: проверку работ, поддержание дисциплины и индивидуальную работу. Многие же уходят из профессии именно из-за большого объема задач, отмечали депутаты.

Дальнейшие меры

Идею повысить минимальную зарплату учителей до двух МРОТ поддержал в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.

В то же время целесообразность конкретного законопроекта должны оценить специалисты, подчеркнул он.





Михаил Берулава зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Учителя фактически создают нового человека, воспитывают наше будущее, поэтому я не только поддерживаю идею двух МРОТ, а считаю, что зарплата педагогов должна быть не меньше ста тысяч рублей. Государство обязано заботиться и поднимать статус учителя – этим мы и занимаемся.

При этом, по мнению депутата, нужно работать и над социальным статусом педагогов.

"Например, бесплатно выделять земельные участки, чтобы учитель мог построить дом для семьи, а также обеспечить полноценное бесплатное медицинское обслуживание. Такой социальный пакет нужно продумать и адресно предоставлять учителям – это поднимет их статус", – уточнил Берулава.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в разговоре с Москвой 24 напомнил, что ранее депутаты уже вносили такое предложение, но Госдума его не поддержала. При этом основной причиной дефицита кадров в образовании он назвал именно низкие доходы.

"Чтобы получить более-менее достойную зарплату, учителю зачастую приходится работать на полторы-две ставки при норме 18 часов в неделю. Это нередко нарушает трудовое законодательство и разумные пределы нагрузки. В некоторых регионах оклад за ставку, даже с учетом доплат за классное руководство, оказывается ниже МРОТ. Поэтому повышение до двух ставок – это необходимый минимум, способный хоть как-то исправить ситуацию", – отметил Казаков.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратила внимание, что зарплата в размере МРОТ выплачивается, как правило, за неквалифицированный труд.

"На сегодняшний день в России действует норма, по которой средняя зарплата педагогических работников должна быть не ниже 100% от средней по региону. В абсолютном большинстве субъектов это соотношение выполняется", – рассказала Бессараб в беседе с Москвой 24.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Средняя заработная плата по России составляет более 99 тысяч рублей. По оценке Росстата, самая высокая в Чукотском АО, она составляет 211 тысяч рублей; самая низкая – в Чечне – составила 43 тысячи. Средняя зарплата педагогов в таких регионах также будет соответствовать этим суммам.

"Понятно, что при среднем значении в 43 тысячи минимальная зарплата (а ее назначают, как правило, малоопытному специалисту) в размере двух МРОТ (с 1 января 2026 года МРОТ достигнет 27 093 рублей) будет труднодостижима", – добавила парламентарий.

В то же время она отметила, что с 2027 года в России вводится новая система оплаты труда для работников образования, а также здравоохранения. Она разработана правительством, чтобы доходы занятых в этих сферах были сопоставимы вне независимо от того, где они живут. При этом будут учтены районные коэффициенты и возможные доплаты из бюджетов регионов, заключила Бессараб.

