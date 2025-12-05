Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 16:52

Общество
Главная / Истории /

Депутат Бессараб оценила идею поднять зарплату педагогам минимум до двух МРОТ

Таблица умножения: увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ

В Госдуме выступили с инициативой повысить базовые оклады учителей до уровня не менее двух МРОТ. Насколько это реализуемо и как это скажется на системе образования, разбиралась Москва 24.

Двойной минимум

Фото: depositphotos/Professor25

Установить базовую ставку оплаты труда учителей на уровне не менее двукратного МРОТ (минимального размера оплаты труда) в конкретном регионе предложили депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Для этого педагогу нужно будет отработать установленную норму трудовых часов.

Депутаты уверены, что это повысит привлекательность педагогической профессии и улучшит ситуацию в сфере образования. Инициативу они направили на рассмотрение в правительство РФ.

Соавтор законопроекта, депутат Юрий Афонин подчеркнул, что действующие нормы не обеспечивают достойного уровня дохода учителей. Кроме того, педагоги сталкиваются с чрезмерными нагрузками и профессиональным выгоранием, что ведет к оттоку кадров, отметил парламентарий.

Пора обратить внимание на людей, которые ежедневно несут ответственность не только за обучение, но и за воспитание наших детей, которые являются опорой развития нашего общества. Наша задача – вновь сделать профессию учителя престижной и популярной.
Юрий Афонин
депутат Госдумы

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предлагали ввести доплату за переполненные классы. При установленной норме в 25 человек за каждого сверх этого количества полагается по 1 тысячи рублей в месяц.

Авторы подчеркивали, что на практике в классах часто учатся по 30–35 школьников, что многократно увеличивает нагрузку на учителя: проверку работ, поддержание дисциплины и индивидуальную работу. Многие же уходят из профессии именно из-за большого объема задач, отмечали депутаты.

Дальнейшие меры

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Идею повысить минимальную зарплату учителей до двух МРОТ поддержал в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.

В то же время целесообразность конкретного законопроекта должны оценить специалисты, подчеркнул он.

Учителя фактически создают нового человека, воспитывают наше будущее, поэтому я не только поддерживаю идею двух МРОТ, а считаю, что зарплата педагогов должна быть не меньше ста тысяч рублей. Государство обязано заботиться и поднимать статус учителя – этим мы и занимаемся.
Михаил Берулава
зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования

При этом, по мнению депутата, нужно работать и над социальным статусом педагогов.

"Например, бесплатно выделять земельные участки, чтобы учитель мог построить дом для семьи, а также обеспечить полноценное бесплатное медицинское обслуживание. Такой социальный пакет нужно продумать и адресно предоставлять учителям – это поднимет их статус", – уточнил Берулава.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в разговоре с Москвой 24 напомнил, что ранее депутаты уже вносили такое предложение, но Госдума его не поддержала. При этом основной причиной дефицита кадров в образовании он назвал именно низкие доходы.

"Чтобы получить более-менее достойную зарплату, учителю зачастую приходится работать на полторы-две ставки при норме 18 часов в неделю. Это нередко нарушает трудовое законодательство и разумные пределы нагрузки. В некоторых регионах оклад за ставку, даже с учетом доплат за классное руководство, оказывается ниже МРОТ. Поэтому повышение до двух ставок – это необходимый минимум, способный хоть как-то исправить ситуацию", – отметил Казаков.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратила внимание, что зарплата в размере МРОТ выплачивается, как правило, за неквалифицированный труд.

"На сегодняшний день в России действует норма, по которой средняя зарплата педагогических работников должна быть не ниже 100% от средней по региону. В абсолютном большинстве субъектов это соотношение выполняется", – рассказала Бессараб в беседе с Москвой 24.

Средняя заработная плата по России составляет более 99 тысяч рублей. По оценке Росстата, самая высокая в Чукотском АО, она составляет 211 тысяч рублей; самая низкая – в Чечне – составила 43 тысячи. Средняя зарплата педагогов в таких регионах также будет соответствовать этим суммам.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

"Понятно, что при среднем значении в 43 тысячи минимальная зарплата (а ее назначают, как правило, малоопытному специалисту) в размере двух МРОТ (с 1 января 2026 года МРОТ достигнет 27 093 рублей) будет труднодостижима", – добавила парламентарий.

В то же время она отметила, что с 2027 года в России вводится новая система оплаты труда для работников образования, а также здравоохранения. Она разработана правительством, чтобы доходы занятых в этих сферах были сопоставимы вне независимо от того, где они живут. При этом будут учтены районные коэффициенты и возможные доплаты из бюджетов регионов, заключила Бессараб.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществообразованиеистории

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика