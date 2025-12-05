Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:35

Политика

В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Учителям в России могут поднять базовую ставку оплаты труда до уровня не менее двух МРОТ. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым, сообщает РИА Новости.

Инициатива уже направлена в правительство РФ для получения заключения. Согласно законопроекту, базовый оклад педагогов в государственных и муниципальных школах не может быть ниже двукратного МРОТ в регионе. При этом главным условием является выполнение установленной нормы рабочих часов за ставку заработной платы.

Как отметил соавтор законопроекта, депутат Юрий Афонин, текущая оплата одной ставки не обеспечивает учителям достаточного уровня дохода. Более того, педагоги сталкиваются с чрезмерными нагрузками и профессиональным выгоранием, что приводит к уходу из профессии.

"Пора обратить внимание на людей, которые ежедневно несут ответственность не только за обучение, но и за воспитание наших детей, которые являются опорой развития нашего общества. Наша задача – вновь сделать профессию учителя престижной и популярной", – подчеркнул парламентарий.

Согласно результатам исследования независимого профсоюза "Учитель", оклады педагогов в 90% российских регионов оказались ниже федерального МРОТ, который в 2025 году составил 22 440 рублей.

Самые маленькие ставки для учителей оказались в Карачаево-Черкесии (2,3–3,9 тысячи рублей), Еврейской автономной области (3–4,7 тысячи), Вологодской области (4,2 тысячи) и Мордовии (4,5 тысячи). Еще в 24 регионах страны оклад учителя составляет выше 5 тысяч рублей, однако не доходит до 10 тысяч.

политика

